Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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