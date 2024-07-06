Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 6. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışmaları yaptı.
Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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