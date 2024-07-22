Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde ikinci etap Erzurum kampının 8. gününde gerçekleştirilen öğlen antrenmanı ısınma ile başladı. Ardından çabukluk ve kuvvet çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, akşam gerçekleştireceği günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS