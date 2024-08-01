Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

- Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından dar alan oyun, koordinasyon ve çıkış ile dripling yapan Yiğidolar, son bölümde ise 6'ya 6 taktik oyun oynadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı olarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.