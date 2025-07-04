Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının beşinci gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.
Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalıştı.
Ardından sahaya çıkan futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.
Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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