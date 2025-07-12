Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, atletik oyunlarla kampın 13. gününü geride bıraktı.
Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?