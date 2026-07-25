Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, Kayseri'deki kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Taşdemir yönetiminde devam ediyor.
1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. İç Anadolu ekibi bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, dayanıklılık ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?