Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde ikinci etap Erzurum kampının 5. gününde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından 7x3 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, geçiş oyunları ve çift kale maçla günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS