Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürdü

Spor

Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 10. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maç ve çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS