Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz Sakatlandı - Son Dakika
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Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz Sakatlandı

Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz Sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında Sivassporlu futbolcu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Elmaz'ın bilinci açık olup MR çekildi.

25.02.2024 14:04
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor- Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sivas atağında yapılan ortaya hareketlenen genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu ile çarpıştı. Yerde kalan Elmaz, yerden kalkamayınca sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz Sakatlandı - Son Dakika
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