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Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı - Son Dakika

Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

08.01.2022 18:45
Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'e 22. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'e 22. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Özkan Yiğiter'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Yiğiter, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Özkan'ın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

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Spor Toto Süper Lig, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı - Son Dakika
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