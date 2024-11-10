Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme - Son Dakika
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Spor

Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme

Sivassporlu futbolcudan Mourinho\'ya flaş gönderme

Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Koita, maçın ardından Jose Mourinho'yu etiketleyerek maçtan bir sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirttiği bir video paylaştı.

10.11.2024 23:42
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Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından elle oynama itirazında bulundukları sarı-lacivertlilerin ilk golüyle ilgili paylaşım yaptı.

VİDEOSUNU PAYLAŞIP MOURINHO'YU ETİKETLEDİ

Sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirten Fode Koita, pozisyonun videosunu paylaştı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki pozisyonlarını sosyal medyadan paylaşan Jose Mourinho'ya gönderme yapan Fode Koita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli teknik adamı etiketledi.

İşte o paylaşım;

Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme

Jose Mourinho, Fode Koita, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sudem melis:
    Sivasspor Bülent hoca sattı maçı 47 11 Yanıtla
  • Orhan Parlak:
    Bülent hocayı Okan kocuk Emre kılınç Emre akbaba onyekuruyla karıştırmayın 14 25 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    İte kalka gidiyorsunuz ama nafile kara civciv dökülmeye başladı,sıra size de geliyor:) 27 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Fener lehine olunca sıkıntı yok diğer türlü olsa yapı var 24 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem haram yemekden işi ras gitmiyor başlarına büyük bir musibet gelecek gibi 0 0 Yanıtla
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