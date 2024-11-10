Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından elle oynama itirazında bulundukları sarı-lacivertlilerin ilk golüyle ilgili paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirten Fode Koita, pozisyonun videosunu paylaştı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki pozisyonlarını sosyal medyadan paylaşan Jose Mourinho'ya gönderme yapan Fode Koita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli teknik adamı etiketledi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme - Son Dakika
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