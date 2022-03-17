Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti - Son Dakika
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Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti

17.03.2022 20:21

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular, taraftarlara çağrıda bulunarak takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular, taraftarlara çağrıda bulunarak takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda kamera karşısına geçen futbolcular Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Pedro Henrique, Moussa Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesin, Fredrik Ulvestad ve Ali Şaşal Vural, taraftarları Altay maçına davet etti.

Görüntüde, yabancı futbolcuların da Türkçe olarak taraftara çağrıda bulunduğu görüldü.

Video, sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni ve etkileşim aldı.

Öte yandan, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Altay maçının bilet fiyatları ise VIP Alt Tribün 35, Maraton 25, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün 15, Kadın Tribünü de 20 lira olarak belirlendi.

Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti
Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti
Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti
Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivassporlu futbolcular, taraftarları Altay maçına davet etti - Son Dakika


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