- Sivassporlu futbolcular testten geçti
SİVAS - Sivasspor'da, sporculara gruplar halinde performans testi yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı sporculara kampın 5. gününde gruplar halinde performans testi yapıldı. Teknik Direktör Bülent Uygun da bu süreçte yer alarak sonuçları yakından inceledi.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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