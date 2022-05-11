Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika
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Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor

11.05.2022 19:54
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor

DG Sivassporlu taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor.

DG Sivassporlu taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor

YORUMLAR
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Demir Grup Sivasspor final peşinde Demir Grup Sivasspor final peşinde Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika


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