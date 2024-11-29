Slavia Prag Mağlubiyeti Hatalarla Geldi

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Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky, Fenerbahçe maçının ardından, "Savunmada iki büyük hata yaptık, Dzeko ve En-Nesyri cezalandırdı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky, acı veren bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Savunmada çok büyük 2 hata yaptık. Dzeko ve En-Nesyri, bu hataları cezalandırdı" dedi. Maçın başından sonuna kadar birçok pozisyonlara girdiklerini ancak bunları gole dönüştüremediklerini vurgulayan Trpisovsky, bu durumun özgüvenlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Trpisovsky, ayrıca Jose Mourinho için de övgü dolu sözler söyledi. - PRAG