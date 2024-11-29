Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Acılı bir yenilgi oldu' - Son Dakika
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Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Acılı bir yenilgi oldu'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, maç sonrası yaptıkları hataları ve takımın performansını değerlendirdi. Trpisovsky, fırsatları değerlendiremediklerini ve maçın sonucunun kendileri için kötü olduğunu belirtti.

29.11.2024 02:27  Güncelleme: 02:36
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SLAVIA Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Bu acılı bir yenilgi oldu. Bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Maalesef yaptığımız hatalar sonucunda gol yedik. Takımım güzel bir performans sergiledi. Ceza sahası içerisinde yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bazı hatalar yaptık. Defansta böylesine ciddi bir hata yaptığımızı hatırlamıyorum. Maalesef maçtan puansız çıktık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky açıklamalarda bulundu. Kötü bir sonuç olduğunu ifade eden Jindrich Trpisovsky, "Güzel bir maç oldu. Bizim için kötü bir sonuç oldu. Maça iyi başladık. İlk yarıda güzel bir performans sergiledik. Pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef maçın sonunda puan alamadık. Güzel oyunumuzu değerlendiremedik ve verimlilik açısından başarılı olamadık. Gol pozisyonları bulmamıza rağmen son vuruşlarda becerikli olamadık. İlk yarıda daha iyiydik. İkinci yarıda bir onlar, bir biz iyiydik. Bu acılı bir yenilgi oldu. Bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Maalesef yaptığımız hatalar sonucunda gol yedik. Takımım güzel bir performans sergiledi. Ceza sahası içerisinde yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bazı hatalar yaptık. Sonra da boş kaleye bir gol yedik. Defansta böylesine ciddi bir hata yaptığımızı hatırlamıyorum. Ortam çok güzeldi. Seyircilerimiz muhteşemdi. Maalesef maçtan puansız çıktık" yorumlarında bulundu.

'MOURINHO HER TAKIMDA KENDİ STİLİNİ GÖSTERİYOR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Trpisovsky, "Hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir antrenöre karşı çıktık. Roma ile rakibimiz olmuştu. Her çıktığı takımda kendi stilini gösteriyor. Bütün takımlar rakiplerine karşı hazırlıklarını yapıyor. Biz de yapıyoruz. Bu yaptığı hazırlığı Roma'da da görmüştük. Mourinho gittikten sonra son üç sezon art arda takımın nerede olduğunu görüyoruz. Ama biz ikinci yarıda 3-0 veya 3-1 önde olsaydık elbette durum çok farklı olacaktı. Maalesef durum bu. Biz de hazırlığımızı yaptık, maçın son 3'te 1'inde ofansif kısımda başarısız olduk. Gollere ulaşamadık. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Biz maçlardan puan almaya çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde başka maçlarda var. İyi bir performans sergileyip önümüzdeki maçlarda puan almak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Slavia Prag, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Acılı bir yenilgi oldu' - Son Dakika

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