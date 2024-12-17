100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu - Son Dakika
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100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu

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Bosna Hersek (Premijer Liga) takımlarından Sloboda Tuzla Başkanı Azmir Husic, kötü sonuçların ardından teknik direktör ve futbolcuları takımdan gönderdi.

17.12.2024 14:49  Güncelleme: 16:27
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Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Sloboda Tuzla'da kulüp başkanı Azmir Husic, ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ve futbolcuları kulüpten gönderdi.

17 MAÇIN 15'İNİ KAYBETTİLER

Ülkedeki en köklü futbol kulüplerinden biri olan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçın 15'ini kaybetti. Kulüp başkanı Husic, AA'ya yaptığı açıklamada, hayatındaki en zor kararlardan birini aldığını ifade etti.

Husic, teknik direktör Zlatan Nalic ve futbolcuları takımdan gönderdiğini dile getirerek, "Sloboda'daki tüm futbolculara artık kulübümüzün bir parçası olmadıklarını söyledik ve takımı dağıttık. Önümüzdeki günlerde herkesin sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun devamında 16 maç kaldığını kaydeden Husic, takımı yeniden kuracaklarını ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini belirtti. Bosna Hersek'te 1919 yılında kurulan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçta 2 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 2 puanla son sırada bulunurken, bu karşılaşmalarda 5 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.

100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yaman Auto:
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