Slovakya, EURO 2024'te Belçika'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Slovakya, EURO 2024'te Belçika'yı 1-0 Yendi

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika'yı 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Slovakya'nın golü 7. dakikada Schranz tarafından atıldı. Maçta Lukaku'nun iki golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi ve Slovakya 1-0 galip geldi.

17.06.2024 21:13
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Stat: Frankfurt Arena

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco (Dk. 84 Lukebakio), Mangala (Dk. 58 Bakayoko), Onana, Doku (Dk. 84 Openda), de Bruyne, Trossard (Dk. 74 Tielemans), Lukaku

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (Dk. 90+4 Obert), Schranz (Dk. 81 Duris), Haraslin (Dk. 70 Suslov), Bozenik (Dk. 70 Strelec)

Gol: Dk. 7 Schranz (Slovakya)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mangala, Dk. 76 Tielemans, Dk. 85 Lukebakio (Belçika), Dk. 41 Schranz (Slovakya)

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika'yı 1-0 yendi.

7. dakikada Slovakya öne geçti. Doku'nun soldan kendi ceza sahasına gönderdiği pas kısa düşünce araya Schranz girdi. Bu oyuncu, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı topukla gerisindeki Kucka'ya bıraktı. Eski Trabzonsporlu futbolcu Kucka'nın şutunda, kaleci Casteels üzerine gelen topu güçlükle çeldi ancak ceza sahası içi sol çapraza düşen meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Schranz, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

56. dakikada Belçika'da Lukaku'nun bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

86. dakikada Lukaku'nun golü bir kez daha VAR incelemesi sonucunda, golden önce Belçikalı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Büyük heyecana sahne olan maç Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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