Slovan Bratislava Yaya Toure ile Anlaştı

Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.
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