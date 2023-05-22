Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde - Son Dakika
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Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde

22.05.2023 11:25

Sezon sonunda Sarı Lacivertli ekip ile sözleşmesi sona erecek olan ortasaha Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe ile henüz kontratını uzatmayan 28 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüşme gerçekleştirdi. Sloven yıldızın takımdan ayrılmasını istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcunun takımda kalması yönünde yorumlar yaptı. Zajc bu sezon 30 maçta forma giyerken 4 gol atıp 4 gol pası verdi.

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı. Sloven futbolcu için Panathinaikos devrede.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Novasports TV'de yer alan habere göre, Yunan devi Panathinaikos, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile görüşme gerçekleştirdi. İyi performansına rağmen sık sık yedek kalan Zajc, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe taraftarı tedirgin! Miha Zacj, sürpriz talibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

SLOVEN YILDIZIN KARNESİ

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı. Sloven yıldız bu mücadelelerde 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe taraftarı tedirgin! Miha Zacj, sürpriz talibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi
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Panathinaikos, Yunanistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde - Son Dakika
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