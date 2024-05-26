Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sonja Simonovska (Karadağ)
Slovenya: Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Urnaut (Kovacic, Mujanovic, Toman)
Polonya: Sliwka, Poreba, Boladz, Semeniuk, Kochanowski, Lomacz (Hawryluk, Bednorz, Komenda, Butryn, Szymura, Szalpuk)
Setler: 25-20, 25-21, 25-18
Süre: 77 dakika (24, 28, 25)
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Polonya'yı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabının son gününde Slovenya ile Polonya karşılaştı.
Maçtan 3-0 galip ayrılan Slovenya, bu sonuçla VNL'nin ilk haftasında Antalya etabındaki 4 maçının tamamını kazanmış oldu.
Polonya ise Antalya'daki maçlarını 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
Son Dakika › Spor › Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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