Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Slovenya, Polonya\'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Polonya ise Antalya'daki maçlarını 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

26.05.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sonja Simonovska (Karadağ)

Slovenya: Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Urnaut (Kovacic, Mujanovic, Toman)

Polonya: Sliwka, Poreba, Boladz, Semeniuk, Kochanowski, Lomacz (Hawryluk, Bednorz, Komenda, Butryn, Szymura, Szalpuk)

Setler: 25-20, 25-21, 25-18

Süre: 77 dakika (24, 28, 25)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Polonya'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabının son gününde Slovenya ile Polonya karşılaştı.

Maçtan 3-0 galip ayrılan Slovenya, bu sonuçla VNL'nin ilk haftasında Antalya etabındaki 4 maçının tamamını kazanmış oldu.

Polonya ise Antalya'daki maçlarını 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Kaynak: AA

Voleybol, Slovenya, Antalya, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Slovenya, Polonya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement