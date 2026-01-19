Snowbike Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası tamamladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Snowbike Türkiye Şampiyonası, zorlu parkuru ve yüksek rekabet seviyesiyle büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, karla kaplı zeminde kıyasıya mücadele ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyon kapsamında düzenlenen yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni de gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenen yarışlara 81 ilden 6 kategoride 100 sporcu katıldı.

Ödül alan sporcular şöyle:

Yıldız Kızlar: (600 m) Nisa Enzel Kirez - Giresun Gençlik Spor Kulübü, Cemile Poyraz - Ferdi, Hilal Ece Keskin - Manisa GSİM SK

Yıldız Erkekler (600 m): Azad Taha Karabulut - Giresun Gençlik Spor Kulübü, Ahmet Kartal - Ferdi Mürsel Bulut - Giresun Gençlik Spor Kulübü

Elite Kadınlar (1200 m): Sevim Gerçek - Alanya Belediyespor SK Nisanur Acar - ALBİS İremsu Çağlar - Pamukkale Atletik

Elite Erkekler (1200 m): Yavuz Yazıcı - Çaykur Rizespor Kulübü, Mehmet Sefa Ekicioğlu - Gümüşhane GSİM SK,

Şükrü Enes Daşdemir - Ferdi - ERZURUM