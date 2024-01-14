Snowboard 1. etap müsabakaları Erzurum\'da tamamlandı

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Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı•
Türkiye Kayak Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan snowboard 1. etap müsabakaları, Erzurum'da yapıldı.
Federasyonun açıklamasına göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 23 ilden 307 sporcu yarıştı.
Yarışmalar öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Organizasyona Denizli'den katılan 15 yaşındaki şehit çocuğu Yiğit Uğantaş'a, federasyon başkanı Ali Oto tarafından özel olarak yaptırılan ay-yıldızlı snowboard tahtası hediye edildi.
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