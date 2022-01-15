Snowboard 1. Etap Yarışları Erciyes'te tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Snowboard 1. Etap Yarışları, Erciyes'te gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Pisti'nde düzenlenen yarışlara 15 ilden 211 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi.

Federasyon başkanı Oto, Kayseri'de mücadelesi yüksek, güzel bir organizasyona şahit olduklarını belirterek, bunu kendilerine yaşatan tüm sporculara teşekkür etti.

Kayseri'nin bu tarz organizasyonların çok başarılı bir şekilde altından kalktığını dile getiren Oto, "Kayseri'de dünya kupalarına ev sahipliği yapan bir Erciyes Dağı var. Erciyes, dünyada sayılı tesisleri olan çok özel bir yapıya sahip. İnanıyorum ki burası olimpiyatlara da ev sahipliği yapmayı hak ediyor. Bunu çok iyi yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı da Kayseri'de güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kayseri'de başta alp ve board olmak üzere bütün disiplinlere ev sahipliği yapacak hem çalışmalara hem de yarışlara imza atacağız. Bu alanda sporcu eğitim merkezimizi oluşturduk. Yakın zamanda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ni hayata geçireceğiz ve kayak sporunda çok iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

11 yaş altı kızlar: 1. Nehir Uçanlar, 2. Damla Süloğlu, 3. Zeynep Nisa Yerebasmaz

11 yaş altı erkekler: 1. Adnan Esat Yıldırım, 2. Dağhan Güler, 3. Rüzgar Eser

13 yaş altı kızlar: 1. Mira Tunca, 2. Naz Çepni, 3. Kardelen Çakır

13 yaş altı erkek: 1. Ömer Faruk Deliktaş, 2. Efe İldeş, 3. Kamil Eren Şimşek

15 yaş altı kızlar: 1. Naz Avşar, 2. Azra Acar, 3. Aysima Kılıç

15 yaş altı erkekler: 1. Mert Yıldırım, 2. Ali Kuçbay, 3. Çınar Sınmaz

Artı 15 kızlar: 1. Selin Gülce Güler, 2. Nisa Özsoy, 3. Aydan Karalar

Artı 15 erkekler: 1. Emre Boydak, 2. Uğur Koçak, 3. Uras Uçanoğlu