Snowboard'a Kayseri damgası - Son Dakika
Üye Girişi

Snowboard'a Kayseri damgası

13.03.2022 17:45
Snowboard'a Kayseri damgası

Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi.

Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi. Şampiyonaya Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yaptı. Kayseri, 9 bin 355 puan toplayarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılım sağladı. İki gün süren organizasyonda bugün yapılan slalom yarışmaları sonrasında genel klasmanda 9 bin 355 puan toplayan Kayseri, Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Kayseri'nin ardından 5 bin 195 puan ile Eskişehir ikinci, 4 bin 724 puan ile Erzurum üçüncü sırada yer aldı.

Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Dumlu, Nazım Sögüt, Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük Erkekler:

1. Ömer Faruk Keleşoğlu, 2. Uğur Koçak, 3. Emre Boydak

Büyük Kadınlar:

1. Selin Gülce Güler, 2. İrem Gezer, 3. Miray Özsoy

U15 Erkekler:

1. Çınar Sınmaz, 2. Elgay İldeş, 3. Ali Kuçbay

U15 Kızlar:

1. Aysima Kılıç, 2. Azra Acar, 3. Naz Avşar

U13 Erkekler:

1. Efe İldeş, 2. Ömer Faruk Deliktaş, 3. Kamil Eren Şimşek

U13 Kızlar:

1. Mira Tunca, 2. Naz Çepni, 3. Ennur Kardelen Çakır

U11 Erkekler:

1. Adnan Esat Yıldırım, 2. Dağhan Güler, 3. Rüzgar Cem Eser

U11 Kızlar:

1. Nehir Uçanlar, 2. Mila Tuncel, 3. Zeynep Nisa Yerebasmaz - İSTANBUL

Snowboard'a Kayseri damgası
Snowboard'a Kayseri damgası

YORUMLAR
500
Snowboard'da şampiyon Kayseri Snowboard'da şampiyon Kayseri Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Snowboard'a Kayseri damgası - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Snowboard'a Kayseri damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement