Sofiane Feghouli'ye 5 Maç Cezası Verildi - Son Dakika
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Spor

Sofiane Feghouli'ye 5 Maç Cezası Verildi

Sofiane Feghouli\'ye 5 Maç Cezası Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi. Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı açıklandı.

08.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamad?a, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sofiane Feghouli'ye 5 Maç Cezası Verildi - Son Dakika

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