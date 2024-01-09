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Sofular İlkokulu ve Ortaokulu Floor Curling İl Finallerinde Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Sofular İlkokulu ve Ortaokulu Floor Curling İl Finallerinde Başarı Yakaladı

Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyündeki İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Floor Curling müsabakalarında toplamda 6 takımla il finallerine damga vurdu. Sofular İlkokul ve Ortaokul üç 'er takımla il finallerinde il birincisi oldu. Öğrenciler, yıldız karma, yıldız kızlar, yıldız erkekler, küçük karma, küçük kızlar ve küçük erkek kategorilerinde mücadele ederek büyük takdir topladılar. Sofular İlkokulu ve Ortaokulu, Kütahya'yı İzmir ve Çanakkale'de yapılacak olan grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Sofular İlkokulu ve Ortaokulu Floor Curling İl Finallerinde Başarı Yakaladı
09.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:37
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Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyündeki İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Floor Curling müsabakalarında toplamda 6 takımla il finallerine damga vurdu.

Kütahya'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Floor Curling müsabakalarında Sofular İlkokul ve Ortaokul üç 'er takımla il finallerinde il birincisi oldu

Floor Curling Kütahya finallerinde Sofular İlkokul ve Ortaokul öğrencileri yıldız karma, yıldız kızlar ile yıldız erkekler kategorilerinde ve küçük karma, küçük kızlar ile küçük erkek kategorisinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.

Sofular İlkokulu ve Ortaokulunun İl Finallerinde gösterdikleri performansla büyük takdir topladılar

Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında yıldızlar ve küçük kız, erkek ile karma takımları ile mücadele edip 6 kategoride de il birinciliğini elde etti. Sofular İlkokulu ve Ortaokulu İzmir ve Çanakkale'de yapılacak olan grup müsabakalarında Kütahya'yı temsil ekmeye hak kazandı.

Sofular ortaokulu Beden eğitimi ve Spor öğretmeni Harun Türkyılmaz, "her çocuk sporsever projesiyle çıktığımız bu yolda emeklerimizin karşılığını alıyoruz ve çocuklarımıza spor sevgisini aşılamak istiyoruz. Amacımız okulumuzu, köyümüzü, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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