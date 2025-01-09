Sofuoğlu, \'Yılın Kareleri\' Oylamasında!

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sofuoğlu, oğlu Zayn ile AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını tercih eden Sofuoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde oyunu Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" isimli fotoğrafından yana kullanan Sofuoğlu, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" fotoğrafını tercih etti.

Sofuoğlu, "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafına oy verdi.

Kenan Sofuoğlu, yıllardır bu uygulamayı devam ettirdiği için Anadolu Ajansını tebrik etti.

Çok güzel karelerin bir araya getirildiğini belirten Sofuoğlu, "Yıl içerisinde yaşadıklarımızı tekrardan görme ve gözden geçirme fırsatı buluyoruz. Kendi yetiştirdiğim sporcuyu burada görmek, yıllar önce kendime oy veriyordum, şimdi sporcuma oy verdim. İnşallah Toprak kazanır. Oylamayı Zayn ile yaptık. Zayn sporda Formula 1 fotoğrafını seçti. Güzel kareler vardı, herkesin beğendiği, gönül verdiği ve sevdiği şeyler farklı. Birçok konuda Zayn ile aynı kareyi seçtik ama sporda o otomobil, ben motosiklet tarafını seçtim." diye konuştu.

Sofuoğlu, 2025'in herkes için güzel bir yıl olmasını dileyerek, "Yılın sonunda inşallah güzel karelerle tekrardan buluşuruz. Bu yılın motosiklet sporu açısından güzel geçeceğine inanıyorum. Hem 4 sporcum hem de Zayn ile hayallerimiz ve planlarımız var. İnşallah 2025 yılı başarı ve sağlık getirir." ifadelerini kullandı.