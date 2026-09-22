Sofya'da Fransa Romanya'yı, Polonya Almanya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Sofya'da Fransa Romanya'yı, Polonya Almanya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sofya'da oynanan çeyrek final maçlarında Fransa Romanya'yı, son şampiyon Polonya ise Almanya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finaller 25 Eylül Cuma günü Milano'da oynanacak, Avrupa şampiyonu 26 Eylül Cumartesi belli olacak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa, yarı finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan çeyrek final müsabakalarında Fransa- Romanya ve Polonya- Almanya karşılaşmaları yapıldı.
Günün ilk maçında Fransa, Romanya'yı 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Dünya sıralamasının zirvesindeki son şampiyon Polonya, Almanya'yı 25-23, 25-17, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Şampiyonada çeyrek finaller, yarın oynanacak İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Yarı final müsabakaları, 25 Eylül Cuma günü İtalya'nın Milano kentinde yapılacak. Avrupa şampiyonu ise 26 Eylül Cumartesi günü belli olacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?