Sofya'da şampiyon olan milli boksörler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda dönüyor

Sofya'da şampiyon olan milli boksörler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan milli boksörler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan yurda dönüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki dönüş, DHA FEED 2'den canlı yayınlanıyor.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda, şampiyon olan milli boksörler yurda dönüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda DHA FEED 2'den CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
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