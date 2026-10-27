Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103. yılında tamamlandı - Son Dakika
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Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103. yılında tamamlandı

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Söğüt\'te kurumlar arası voleybol turnuvası Cumhuriyet\'in 103. yılında tamamlandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvada dereceye giren takımlar tebrik edildi, katılan sporculara teşekkür edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, dostluk, dayanışma ve fair play ruhu içerisinde tamamlandı. Kurumlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini amaçlayan turnuvaya katılan sporcular, voleybol sahasında mücadele etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından organizasyona katılan kurumlara ve sporculara teşekkür edilirken, dereceye giren takımlar tebrik edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
GençlikBilecikGüncelSöğütSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası Cumhuriyet'in 103. yılında tamamlandı - Son Dakika
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