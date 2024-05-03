Söğüt'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Söğüt'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Söğüt\'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi. Mehteran gösterisiyle başlayan festivalde 150 sporcu, farklı kategorilerde mücadele etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, festivalin geleneksel hale getirilmesini ve tüm Türkiye'nin Söğüt'ü ziyaret etmesini hedeflediklerini belirtti.

03.05.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Mehteran gösterisiyle başlayan Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanı'ndaki festivalde 150 sporcu, minikler, yıldızlar, başaltı, başpehlivan ile kuşak güreşi kategorilerinde mücadele etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl ilkini düzenlediklerini belirtti.

Müsabakaya 150 pehlivanın katıldığını anlatan Durgut, "Güzel, tarihimize yakışır bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olduğunu düşünüyoruz. Halkımız da sağ olsunlar, bize teveccüh gösterip davetimize icabet etti. Kamu kurumları ve belediye olarak, ortaklaşa bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mart'ta göreve başladığımızdan itibaren, ekibimizle birlikte, 'Söğüt için ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. Bu işin bir ekip işi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Durgut, "Daha güzel ve profesyonel organizasyonlarla hem Söğütlü vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız hem de tüm Türkiye'nin buraya gelmesini sağlayacağız. Derdimiz, Söğüt'ün geleneksel ve tarihi misyonuna uygun, güzel şeyler yapmak ve Türk-İslam coğrafyasında yaşayan her Türk evladının gelip Söğüt'ü ziyaret etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Bilecik, Söğüt, Kültür, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Söğüt'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:10. #1.11#
SON DAKİKA: Söğüt'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement