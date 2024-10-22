Söğüt\'te Ultraslan Kuruluyor

Spor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Galatasaray taraftar grubu Ultraslan kurmak için kolları sıvadı.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Söğüt'te kalabalık bir taraftar kitlesine sahip olan Galatasaraylı taraftarlar Ultraslan kurmak için kolları sıvadı. Grup Ultraslan kurmak için kulübe resmi başvuru yapan taraftarlar, ardından sabah kahvaltısında bir araya geldi. İlçedeki bir restoranda sabah kahvaltısında buluşan Söğüt Ultraslan taraftar grubu birlik ve beraberlik mesajı verdiler. - BİLECİK