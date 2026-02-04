Söğütspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Söğütspor ligin ikinci yarısının ilk maçında aldığı mağlubiyet sonrası 3 futbolcuyla yollarını ayırdı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk haftası olan 13. haftada Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk oldu. Maça iyi başlayan ev sahibi Tavşanlı Belediyespor maçın 35'inci ve 56'ncı dakikalarında bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Söğütspor aldığı mağlubiyet sonrası Samet Çelebi, Şamilcan Bahçeli ve Emre Eren Özpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023 yılından itibaren hizmet eden Samet'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Futbolcumuz Şamilcan Bahçeli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yarım sezon hizmet eden Şamilcan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Futbolcumuz Emre Eren Özpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yarım sezon hizmet eden Emre'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK