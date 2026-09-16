Söğütspor Başkanı Güzel'den TFF'ye PGL'de mücadele talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söğütspor Başkanı Güzel'den TFF'ye PGL'de mücadele talebi

Söğütspor Başkanı Güzel\'den TFF\'ye PGL\'de mücadele talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret ederek takımlarının bu yıl da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele etmesi talebinde bulundu. Otyakmaz, gerekli incelemelerin yapılacağını ve neticenin 4-5 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret ederek, takımlarının bu yıl da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele etmesi talebinde bulundu.

Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Erol Uçar ile birlikte TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Söğütspor'un sportif hedefleri, kulübün geleceğine yönelik projeleri, amatör futbolun gelişimi ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Başkan Güzel, TFF Başkanvekili Otyakmaz'a Söğütspor atkısı takdim eden ederek, nazik ev sahipliği ve Türk futboluna katkılarından dolayı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ettiler.

Söğütspor, PGL'ye göz kırptı

2025-2026 futbol sezonunda BAL 5. Grupta mücadele eden Söğütspor'un grubunda yer alan Bursa Doğugücü Spor lige katılmasının ardından maçlara çıkmayarak ligden çekilmişti. Bu gelişme sonrasın Bursa Doğugücü Spor ligden düşmüş, ancak maçları BAY geçilmişti. Normalde gruptan 4 takımın düşmesi gerekirken, Bursa Doğugücü Spor ile birlikte ligden 5 takım düşmüştü. Düşen takımların arasında en üst sırada yer alan Söğütspor'un Başkanı Güzel bu durumu TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a bu konuyu dile getirdi. Gerekli incelemelerin yapılacağını söyleyen Otyakmaz, neticenin 4-5 gün içinde netleşeceğini sile getirdi.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig (BAL) şimdiki adı PGL mücadele eden Söğütspor direk düşerek, bu yıl Bilecik 1. Amatör Lig'e mücadele edecek.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mecnun Otyakmaz, Halil Güzel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söğütspor Başkanı Güzel'den TFF'ye PGL'de mücadele talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:54:24. #7.12#
SON DAKİKA: Söğütspor Başkanı Güzel'den TFF'ye PGL'de mücadele talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement