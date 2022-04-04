Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

04.04.2022 12:56
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı.

Pazaryeri İlçe Stadında Bilecik 1. Amatör Lig a grubunun nağmalup lider bitiren Söğütspor ile b grubunu nağmalup lider bitiren Bilecikspor kaşı karşıya geldi. İki takımda taraftar desteğini alarak başladığı ilk yarıda Bilecikspor rakibine göre biraz daha atak bir futbol sergiledi. Ara ara sertleşen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Söğütspor maça dengesinin kurarken, Bilecikspor kalesine ataklara başladı. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maç başladığı gibi sona erdi. Play-Off grubunun diğer müsabakalarda 1299 Bilecikspor- Osmaneli Gençlerbirliği ile 2-2 berabera kalırken, 1308 Osmaneli Belediyesi zor da olsan Gölpazarı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. - BİLECİK

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

YORUMLAR
500

Amatör Lig, Pazaryeri, Play Off, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement