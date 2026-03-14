Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın oynayacağı Kahraman Kazan Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 19'uncu haftasında yarın saat 14.00'da Söğüt İlçe Stadı'nda Ankara temsilcisi aynı zamanda grubun lideri olan Kahraman Kazan Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda günü tek antrenmanla geçen lacivert-sarılı ekip maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Söğütspor hedef puan veya puanlar olurken, zorlu maçı kazarak düşme hattından uzaklaşmak amaçlanıyor.

Zorlu maç öncesi Söğütspor 13 takımlı grupta 22 puanla düşme hattının üzerinde 9'uncu sırada yer alırken, konuk ekip Kahraman Kazan Belediyespor ise, 34 puanla lider olarak Söğüt'e gelecek. - BİLECİK