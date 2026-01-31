Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 14.00'da Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk olacak. Müsabakanın hazırlıklarını sabah Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter idmanı ile tamamlayan Söğütspor, maç saatini beklemeye başladı. Ligin ilk yarısından kendi evinde 2-1 mağlup ettiği Tavşanlı Belediyespor'u deplasmanda da yenmek isteyen mavi-sarılı ekipte parola galibiyet. Bu maç öncesi Söğütspor liderin sadece 5 puan gerisinde 19 puanla yer alırken, Tavşanlı Belediyespor ise 13 puanda bulunuyor.

Öte yandan Söğütspor, devre arasını Antalya kampında değerlendirirken eksik olan mevkilerine de 6 transfer yaptı. - BİLECİK