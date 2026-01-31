Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
31.01.2026 13:17  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, yarın Tavşanlı Belediyespor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Takım, liderin sadece 5 puan gerisinde bulunuyor ve galibiyet hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 14.00'da Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk olacak. Müsabakanın hazırlıklarını sabah Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter idmanı ile tamamlayan Söğütspor, maç saatini beklemeye başladı. Ligin ilk yarısından kendi evinde 2-1 mağlup ettiği Tavşanlı Belediyespor'u deplasmanda da yenmek isteyen mavi-sarılı ekipte parola galibiyet. Bu maç öncesi Söğütspor liderin sadece 5 puan gerisinde 19 puanla yer alırken, Tavşanlı Belediyespor ise 13 puanda bulunuyor.

Öte yandan Söğütspor, devre arasını Antalya kampında değerlendirirken eksik olan mevkilerine de 6 transfer yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:33:28. #7.11#
SON DAKİKA: Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.