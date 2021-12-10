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Söğütspor tutulamıyor - Son Dakika

Söğütspor tutulamıyor

10.12.2021 14:56
Söğütspor tutulamıyor

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu temsilcisi Söğütspor, ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu temsilcisi Söğütspor, ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubunda 8'inci hafta geride kalırken grubun lideri Söğütspor 1992 Yeniköyspor 12-0 yendi. Aldığı galibiyet sonrası ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı. Kalesinde 3 gol gören rakip fileleri 8'inci hafta sonundan 48 kez havalandıran sarı mavili ekip 10 takımlı grupta en yakın rakibi 1299 Bilecik Kulübüne 5 puan fark etti. Ligdeki diğer karşılaşmalarda Pazaryerispor deplasmanda Güneşspor'u 3-1, 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda 4 Eylülspor'u 5-2, Vezirhanspor deplasmanda Demirköyspor'u 2-0 yendi. Kurtköyspor- Gölpazarı Belediyespor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. - BİLECİK

Söğütspor tutulamıyor
Söğütspor tutulamıyor
Söğütspor tutulamıyor

Amatör Lig, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söğütspor tutulamıyor - Son Dakika Spor


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