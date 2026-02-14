Söğütspor, Zorlu Maç İçin Hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Linyitspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 15'inci haftasında yarın saat 14: 00'da kendi evinde Tavşanlı Linyitspor'u konuk edecek. Zorlu maçın hazıkların maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda günü tek idmanla geçen lacivert-sarılı takımda parala mutlak 3 puan. Maç öncesi yapılan ter idmanında yeni transferlerin takıma uyumu gözlerden kaçmazken, futbolcuların morallerin iyi olduğu gözlemlendi.

Zorlu maç öncesi Söğütspor 13 takımlı ligde 19 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Tavşanlı Linyitspor ise, 21 puanla 7'inci sırada yer alıyor. - BİLECİK