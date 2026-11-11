Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket - Son Dakika
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Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket

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Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal\'dan örnek hareket
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Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal\'dan örnek hareket
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Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İspanya sokaklarında karşılaştığı iki gençle yaşadığı ilginç diyalogla dikkat çekti. Akşam yemeği için sakin bir restoran arayan dünyaca ünlü futbolcu, yolda durdurduğu gençlerden mekan tavsiyesi istedi. Aldığı yanıtın ardından gençlere kulaklık hediye eden Yamal, mütevazı tavrıyla takdir topladı.

Barcelona formasıyla sergilediği performansla dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline gelen Lamine Yamal, bu kez futbol sahalarının dışında yaşadığı bir olayla dikkat çekti. Henüz 19 yaşında büyük bir şöhrete kavuşan İspanyol futbolcunun, sokakta karşılaştığı iki gençle kurduğu samimi diyalog ve ardından yaptığı jest yüzleri gülümsetti.

ARABASINI YAVAŞLATIP GENÇLERE SESLENDİ

İspanya'da aracıyla seyir halinde olan Lamine Yamal, yol kenarında yürüyen iki genci fark edince otomobilini yavaşlattı. Camını indirerek gençlere seslenen yıldız futbolcu, akşam yemeği yemek için sakin ve gözlerden uzak bir restoran aradığını söyledi.

Şehrin kalabalığından uzak bir yerde yemek yemek isteyen Yamal, gençlerden kendisine uygun bir mekan önermelerini rica etti. Karşılarında Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusunu gören iki genç ise şaşkınlık yaşadı.

TAVSİYEYİ ALDI, HEDİYESİNİ VERDİ

Yamal'ın isteğini geri çevirmeyen gençler, yıldız futbolcuya sakin bir restoran tavsiyesinde bulundu. Aldığı öneriden memnun kalan İspanyol oyuncu ise kendisine yardımcı olan gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.

Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, yaptığı sürprizle onları bir kez daha şaşırttı. Genç futbolcu, hediyelerini verdikten ve teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti.

MÜTEVAZI TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en tanınmış genç futbolcularından biri olmasına rağmen sokaktaki iki gençten restoran tavsiyesi istemekten çekinmeyen Lamine Yamal'ın davranışı dikkat çekti. Kendisine yardımcı olan gençleri hediyeyle sevindirmesi de yaşanan karşılaşmanın en güzel ayrıntısı oldu. Yıldız futbolcunun gençlerle yaşadığı bu samimi anlar, saha dışındaki davranışlarıyla da futbolseverlerin ilgisini çektiğini bir kez daha gösterdi.

Lamine YamalBarcelonaİspanyaHediyeSporSon Dakika

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