Sokak röportajında gördüğünü sahada yaptı! Fransa'da Cengiz Ünder'in gol sonrası yaptığı sevinç gündem oldu - Son Dakika
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Sokak röportajında gördüğünü sahada yaptı! Fransa'da Cengiz Ünder'in gol sonrası yaptığı sevinç gündem oldu

24.04.2023 09:49

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in Troyes maçının ardından iki elini yumruk yapıp başına götürdüğü gol sevinci gündem yaratmıştı. Bu sevincin hikayesini anlatan milli yıldız, "Türkiye'de bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atarsam yeniden bu sevinci yapacağım." şeklinde konuştu.

Ligue 1 ekibi Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, Fransız basınından La Provence'ye açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu geleceği hakkında değerlendirmede bulunurken, çok konuşulan gol sevincini de açıkladı.

"ESKİYE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA KOŞUYORUM"

Teknik direktör Igor Tudor'un kendisinden büyük beklentileri olduğunu belirten Cengiz Ünder, "Marbella kampı bizim için bir dönüm noktası oldu. Başta kendi oyun tarzımı koruyordum fakat bu hocanın beklentilerini karşılamıyordu. Marbella kampında bambaşka bir bakış açısına sahip oldum ve bu sayede yeniden ilk 11'de yer almaya başladım. Yeni bir 'Cengiz Ünder' diyebiliriz. Eskiye göre çok daha fazla koşuyorum, defansa geliyorum, daha hareketliyim, arkadaşlarımla daha çok oynuyorum." dedi.

"BU YAZ DA AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak ise Ünder, "Marsilya'dan ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bu yaz da ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR SOKAK RÖPORTAJINDA GÖRDÜM"

Troyes maçından sonra iki elini yumruk yaparak başına götürdüğü gol sevincinin hikayesini de anlatan milli futbolcu, " Türkiye'de bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atarsam yeniden bu sevinci yapacağım." şeklinde konuştu.

Cengiz Ünder'in gol sevinci:

Sokak röportajında gördü, sahada yaptı! Fransa, Cengiz Ünder'in gol sevincini konuşuyor
Sokak röportajında gördü, sahada yaptı! Fransa, Cengiz Ünder'in gol sevincini konuşuyor
Sokak röportajında gördü, sahada yaptı! Fransa, Cengiz Ünder'in gol sevincini konuşuyor
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Cengiz Ünder, Marsilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokak röportajında gördüğünü sahada yaptı! Fransa'da Cengiz Ünder'in gol sonrası yaptığı sevinç gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak röportajında gördüğünü sahada yaptı! Fransa'da Cengiz Ünder'in gol sonrası yaptığı sevinç gündem oldu - Son Dakika
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