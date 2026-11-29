Söke 1970'te 3 hoca değişti! Üst üste üçüncü yenilgi Balıkesir'de geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke 1970, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarı bitmeden 3 farklı teknik adamla çalışmasına karşın kötü gidişi durduramadı. Balıkesir deplasmanında 4-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Söke 1970, bu sezon ilk yarı bitmeden 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen kötü gidişe engel olamadı. Sezona teknik direktör Serkan Baziya yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk 8 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
Daha sonra göreve gelen teknik patron Ömer Kaplan yönetiminde 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet gören Söke ekibinde son 2 haftada görev alan Mustafa Ali Gözlükaya puanla tanışamadı. Ligdeki tek galibiyetini 2'nci haftada konuk ettiği Gaziemir Spor karşısında 2-0'lık skorla elde eden Söke 1970, Balıkesir deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönerek üst üste 3'üncü kez sahadan eli boş ayrıldı.
Kaynak: DHA
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