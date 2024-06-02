Söke Avcılar Derneği Kurşun Trap Atış Şenliği 10. Kez Düzenlendi

Spor

Söke Avcılar Derneği'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan kurşun trap atış şenliği, bu yıl 10. kez düzenlendi.

Akçakonak Mahallesi Atış Poligonunda yapılan etkinliğe Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Her yıl büyük ilgi gören ve bölgedeki avcıları bir araya getiren şenlik, katılımcılara hem rekabet dolu anlar yaşattı. Amatör 7 plak trap atış ve kurşun atışı olamk üzere iki kategoride yapılan yarışmalar sonunda başarılı atıcılar ödüllendirildi.

Söke Avcılar Derneği Başkanı Fevzi Keçeci bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini ve avcılık kültürünün yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Fevzi Keçeci derneğin faaliyetlerine destek verenlere ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, etkinliğin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti belirtti. - AYDIN