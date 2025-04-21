Söke Belediye Başkanı, Türkiye Karate Şampiyonu Gülşen Görecek\'i Ağırladı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan ve "Milli Sporcu" unvanını kazanan Sökeli sporcu Gülşen Görecek'i makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Gülşen Görecek, elde ettiği üçüncülük derecesiyle hem Söke'nin hem de Aydın'ın gururu oldu. Gülşen'e ziyareti sırasında antrenörleri Erhan ve Akgül Erdem de eşlik etti.

Başkan Arıkan, Söke'yi ulusal düzeyde başarıyla temsil eden Gülşen Görecek'i tebrik ederek, spor hayatında daha nice başarılara imza atmasını diledi. Söke'nin adını başarıyla duyuran genç sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Arıkan, spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN