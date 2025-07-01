Söke Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 1.125.000 TL Destek Sağlayacak

Söke Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine ve sporculara toplamda 1 milyon 125 bin TL tutarında nakdi destek sağlayacak. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın öncülüğünde, Söke Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında Gençlik ve Spor Komisyonu'nun hazırladığı destek dağılımı oy birliği ile kabul edildi.

Toplam destek miktarının 1 milyon 70 bin TL'si amatör spor kulüplerine, 55 bin TL'si ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporculara verilmek üzere ayrıldı. Desteklerin kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, genç sporcuların teşvik edilmesi ve ilçede sporun gelişmesine katkı sunmak amacıyla planlandığı belirtildi.

Destekten faydalanacak amatör spor kulüpleri ve tutarları şöyle sıralandı:

Söke Belediyespor: 150 bin TL, Söke Voleybol Spor: 150 bin TL, Sökespor: 135 bin TL, Söke Doğanspor: 75 bin TL, Sazlı Spor: 75 bin TL, Söke Basket Spor: 50 bin TL, Söke Mavi Sanat Spor: 40 bin TL, Söke Masters Spor: 35 bin TL, Söke Gençlerbirliği Spor: 35 bin TL, B.K. Bağarası Spor: 30 bin TL, 6 Eylül Söke Spor: 30 bin TL, Söke İdmanyurdu Spor: 30 bin TL, Ayyıldız Doğa Spor: 30 bin TL, Söke Gücü Spor: 25 bin TL, Söke 2020 Spor: 25 bin TL, Ege Yükselen Spor: 20 bin TL, Dev Dalgalar Spor: 20 bin TL, Söke Zirve Dağcılık Spor: 20 bin TL, Söke İzcilik Dağcılık Spor: 20 bin TL, Söke Kickboks Spor: 20 bin TL.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Gençlerimizi ve sporu desteklemek, sağlıklı bir toplumun temelini oluşturmaktır. Spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN