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Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı, Didimspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı, Didimspor'u mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı, Didimspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Antrenör Mutlu Yıldırım, takımını başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı, Didimspor\'u mağlup etti
18.12.2023 - 10:43,
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TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı, Didimspor ile Söke Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı mücadelede Söke'nin Sultanları, rakipleri Didimspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serilerine bir yenisini ekledi. Hedeflenen 1. Lig yolunda büyük bir adım daha atılmış oldu.

Antrenör Mutlu Yıldırım, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "TVF 2. Lig 7. grupta haftanın önemli maçında Didimspor'u yenmeyi başardık. Teknik ekibi ve sporcularımızı başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan ve sponsorumuz Saldos'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Söke Belediyesi Saldos Voleybol Takımı'nın bu önemli galibiyeti, taraftarlar ve sporseverler tarafından sevinçle karşılandı. Maçta ilk set 26-24 Söke Voleybol takımın galibiyeti ile sona ererken, ikinci seti Didimspor 25-23'lük skorla aldı. Üçüncü sette Söke Voleybol takımı 25-20'lik galibiyetle skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Didim 15-25'lik skorla bir kez daha beraberliği yakalarken, nefes kesen maçta oynanan final setinde Söke'nin Sultanları seti 15-7, maçı da 3-2 alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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