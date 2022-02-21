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Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde iki takımla finale gidiyor - Son Dakika

Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde iki takımla finale gidiyor

21.02.2022 16:34
Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde iki takımla finale gidiyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi birinci etap müsabakaları tamamlandı.

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi birinci etap müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda katılımcı 12 takımdan, 6 takım final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Bu altı takımdan ikisi Söke Belediyespor Büyük Erkekler A ve B takımları oldu.

Büyük Erkekler Masa Tenisi liginde ilk etap müsabakaları 19 Şubat'ta Aydın Atatürk Spor salonda yapıldı. Söke Belediyespor A ve B takımları Mart ayında yapılacak olan final maçlarında oynamaya hak kazandı. Söke Belediyespor masa tenisi takımları antrenörü Servet Aydın; "Mart ayında kupayla Söke'ye döneceklerini söyledi. - AYDIN

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Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde iki takımla finale gidiyor - Son Dakika Spor


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