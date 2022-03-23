Sökeli yüzücü 100 metre kurbağalamada Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinden Aleyna Aygün isimli yüzücü, İstanbul'da gerçekleşen müsabakalarda 100 metre kurbağalama dalında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme müsabakaları İstanbul'da 19-20 Mart tarihlerinde Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Bölge Karmaları Seçmelerinde Söke'de Ege Yükselen Spor Kulübü Sporcusu Aleyna Aygün 100 metre Kurbağalama kategorisinde yarıştı. Aleyna Aygün Türkiye birincisi olurken, bölge karmasına gitmeye hak kazandı. Aleyna, Türkiye Yüzme Federasyonunun kararına göre yarışma takvimine en uygun bir yurtdışı müsabakasına katılma hakkını da elde etti. Sökeli sporcu, aynı kategoride Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulüplerinin sporcularını da geride bırakmayı başardı.

Bölge karma seçmeleri müsabakalarında 6 farklı kategoride yarışan Aleyna Aygün elde ettiği Türkiye birinciliğinin yanında diğer beş kategoride de Türkiye 3.lüğü başta olmak üzere bölge dereceleri yaptı.

Ege Yükselen Spor Kulübü Baş Antrenörü Armağan Mermer; "Sporcumuz çok çalıştı. Başarılı olmak için gerekeni yaptı. Hedeflerini gerçekleştirmeye başladı. Bölge karmasına seçilmesi sonucunda ülkemizi Uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyoruz. Ege Yükselen Kulübü olarak çok yüksek hedeflerimiz var. Bölgenin Türkiye'nin en iyi sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcumuz Aleyna Aygün'ü başarısından dolayı tebrik ediyorum. Desteğini esirgemeyen bizlere inanan herkese sonsuz teşekkürler. Yolumuzun uzun olduğunun farkındalığıyla tüm sporcularımızla birlikte sürekli ve doğru gelişim için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak yapılması gereken her şeyi doğru analiz edip araştırarak öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz daha nice güzel başarılara imza atmak umuduyla" diye konuştu. - AYDIN